Mainzer CDU stellt sich neu auf

Die Mainzer CDU wählt am Abend auf ihrem Kreisparteitag (ab 18:30 Uhr) eine oder einen neuen Vorsitzenden. Nach Angaben einer Parteisprecherin haben bisher drei Kandidatinnen oder Kandidaten angekündigt, sich auf das Amt zu bewerben. Neben der Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz haben auch Karsten Lange vom CDU-Stadtbezirk Neustadt und Steven Wiegel vom CDU-Stadtbezirk Finthen eine Kandidatur angekündigt. Nach Angaben der Sprecherin könnten aus der Versammlung heraus aber noch weitere Bewerbungen dazu kommen. Die bisherige Kreisvorsitzende Sabine Flegel hatte im Oktober angekündigt, dass sie nach fünf Jahren aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren will. Die Partei hatte zuletzt immer mehr an Zustimmung verloren. So haben die Christdemokraten bei den letzten Kommunalwahlen 2019 auch ihre Stellung als stärkste Fraktion im Mainzer Stadtrat eingebüßt. Die CDU in Mainz müsse sich nun strategisch komplett neu aufstellen, so Flegel.