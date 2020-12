Die CDU in Mainz hat Oberbürgermeister Ebling wegen der Corona-Krise zum Handeln aufgefordert. Er müsse dafür sorgen, dass das Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen entlastet werde. Pflegerinnen und Pfleger seien am Anschlag, so die Mainzer CDU-Vorsitzende Flegel in einem Gespräch mit dem SWR. Sie könnten durch Beschäftigte aus der Hotel- und Gastronomiebranche entlastet werden. Diese seien derzeit wegen Corona entweder in Kurzarbeit oder arbeitslos. Ebling solle mit der Arbeitsagentur und mit dem Hotel- und Gaststättenverband sprechen und dann schnellstmöglich eine Koordinierungsstelle für die Vermittlungen von Arbeitswilligen einrichten. Die SPD in Mainz hatte kürzlich gefordert, Künstler und Künstlerinnen, die momentan wegen Corona arbeitslos sind, in Kindertagesstätten zu beschäftigen. Auch dort sei das Personal wegen der Pandemie an der Belastungsgrenze.