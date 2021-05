Seit heute gibt es 25 neue Carsharing-Parkplätze in Mainz mit zwei Leihautos pro Standort. Nach Angaben eines Sprechers der Mainzer Mobilität ist Mainz die erste Stadt in Rheinland-Pfalz, die öffentliche Parkplätze für Leihautos zur Verfügung stellt. Die neuen Standorte sollen besonders in der Mainzer Innenstadt das Angebot erweitern. Der Wiesbadener Carsharing-Anbieter Book-n-Drive betreibt bereits 45 Stationen im Mainzer Stadtgebiet. Nun kommen nach Angaben des Sprechers der Mainzer Mobilität 18 in der Innenstadt dazu. Auch in Stadtteilen wie Laubenheim, Ebersheim und Lerchenberg gebe es nun Standorte. Die Leih-Fahrzeuge müssen im Voraus gebucht werden und an der gleichen Station zurückgegeben werden.