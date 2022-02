Carport in Schrebergarten abgebrannt

In Oppenheim hat es am frühen Sonntagmorgen in einem Schrebergarten gebrannt. Nach Angaben der Polizei meldeten mehrere Anwohner das Feuer über den Notruf, außerdem unangenehmen Geruch von verbranntem Kunststoff. In dem Schrebergarten stand laut Feuerwehr ein Carport in Flammen. Die Feuerwehr Nierstein-Oppenheim konnte den Brand löschen. Die Polizei suchte mit Wärmebildkameras den Schrebergarten ab, um mögliche Verletzte zu finden. Sie fand aber keine Personen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.