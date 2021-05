Das Personal der Mainzer Universitätsmedizin bekommt heute fast 300 Care-Pakete als Dankeschön für seinen Einsatz in der Corona-Pandemie. Initiator ist ein Mainzer Caterer.

Das Unternehmen "Gauls Catering" hat die Dankeschön-Aktion ins Leben gerufen. Dafür wurden 18 Partnerinnen und Partner gewonnen - zum Beispiel eine Mainzer Kaffee-Rösterei, Bäckereien, oder auch der 1. FSV Mainz 05. Alle hätten Kleinigkeiten für das Personal der Unimedizin beigesteuert, sagte eine Sprecherin dem SWR.

Die Care-Pakete für das Pflegepersonal Gaul´s Catering

So würden sich in den Care-Paketen unter anderem Kaffee, Wein oder auch Massagebälle befinden. Mit der Aktion wolle man sich bei den Ärzten und Pflegekräften "für Ihren unermüdlichen Einsatz" während der Pandemie bedanken.

Internationaler Tag der Pflege

An diesem Mittwoch ist der internationale Tag der Pflege. Er erinnert an den Geburtstag der britischen Krankenpflegerin Florence Nightingale, die als Pionierin der modernen Krankenpflege gilt. In diesem Jahr steht einmal mehr der Dank an die Ärzte und Pfegekräfte im Mittelpunkt, die gerade in Zeiten der Corona-Pandemie viel geleistet haben.