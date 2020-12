Der Caritasverband der Diözese Mainz hat seine Entscheidung verteidigt, seine Anteile am Katholischen Klinikum in Mainz an die Marienhaus-Gruppe abzugeben. Mitarbeiter hatten auf diese Nachricht mit großer Enttäuschung reagiert.

Man habe sich diesen Schritt lange abgewogen und die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen, sagt die Direktorin des Diözesancaritasverbandes, Nicola Adick. Aber letztendlich sei dieser Weg folgerichtig. Die Marienhaus-Gruppe halte bereits seit 2014 die Mehrheit der Anteile am Katholischen Klinikum in Mainz. Seitdem habe der Caritasverband nur noch begrenztes Mitspracherecht. Angesichts des wirtschaftlichen Drucks, der derzeit auf Krankenhäusern laste, sei es wichtig, Strukturen zu verschlanken. Emotionen der Mitarbeiter verständlich Sie könne absolut verstehen, dass ein solcher Schritt Emotionen auslöse, sagte Adick. Deshalb sei es ihr wichtig zu betonen, dass die Entscheidung, das KKM komplett an die Marienhaus-Gruppe zu übergeben, eine rein strategische sei und nicht finanziell begründet. Letztlich habe das Klinikum eine bessere Zukunftsperspektive, wenn die Verantwortung für das Haus komplett in einer Hand läge. Caritas bleibt im KKM sichtbar Man werde sich auch nicht völlig aus dem Engagement im KKM zurückziehen, so Diözesandirektorin Regina Freisberg. Die Krankenhaus-Seelsorge und die Gruppe der "Grünen Damen und Herren" blieben in der Hand des Caritasverbandes und des Bistums Mainz. Insgesamt sei sie sicher, dass das Katholische Klinikum Mainz gestärkt aus dieser Umstrukturierung hervorgehen werde. "Es wird sich gar nichts ändern" Auch der Sprecher der Marienhaus-Gruppe, Heribert Frieling, versichert, dass die Mitarbeiter sich keine Sorgen machen müssten. Da das Westerwälder Gesundheitsunternehmen bereits seit Jahren das operative Geschäft der Klinik leite, werde sich für die Beschäftigten gar nichts ändern. Zwar habe man die Personalabteilung am Unternehmenssitz in Waldbreitbach im Westerwald zusammengelegt, weil das aus ökonomischen Gründen sinnvoller sei. Doch beim Leistungsspektrum des Krankenhauses oder den Arbeitsverträgen der Mitarbeiter werde alles bleiben wie bisher. Situation in den vergangenen Monaten war für alle schwer Frieling reagierte auch auf Kritik der Mitarbeiter, die Marienhaus-Gruppe informiere die Mitarbeiter unzureichend, etwa in Hinblick auf aktuelle Corona-Maßnahmen. Sicher habe man in den vergangenen Wochen auch Dinge entschieden, die sich im Nachhinein als weniger sinnvoll oder übervorsichtig herausstellten. Die Situation sei aber für alle neu und schwierig gewesen. Grundsätzlich, so Frieling, arbeite man natürlich daran, die Kommunikation zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern zu verbessern.