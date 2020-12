Der Caritasverband für die Diözese Mainz verkauft seine Minderheitsanteile an den katholischen Krankenhäusern in Mainz und Bingen an die katholische Marienhaus Unternehmensgruppe. Damit wird die GmbH alleiniger Träger des Katholischen Klinikums in Mainz KKM und zu 94 Prozent des Heilig-Geist-Hospitals in Bingen. Vom Caritas-Verband heißt es, es falle nicht leicht, diesen Schritt zu gehen. Man sei aber überzeugt, dass die Bündelung von Verantwortung in einer Hand für die Zukunft eine Stärkung bedeute.