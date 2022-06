Die Caritas im Bistum Mainz kritisiert, dass die Abschiebungshaft bei vielen Betroffenen zu schnell und teilweise auch fälschlicherweise verhängt wird. Das hat nach Angaben eines Caritas-Sprechers unter anderem die Auswertung des Rechtshilfefonds in der Abschiebungshaft in Ingelheim ergeben. Allein im vergangenen Jahr sei bei rund 40 Prozent der Menschen, die in Ingelheim inhaftiert waren, die Abschiebung fälschlicherweise angeordnet worden, so der Sprecher.