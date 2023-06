per Mail teilen

Bei einem Unfall in der Rheinstraße auf Höhe des Mainzer Holzturms sind 18 Menschen verletzt worden. Weil eine Radfahrerin dem Bus die Vorfahrt genommen hatte, musste er stark bremsen.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Bushaltestelle Holzturm/Fort Malakoff Park in der Rheinstraße in Fahrtrichtung Mainz-Weisenau. Gegen 14 Uhr übersah eine Radfahrerin nach Angaben der Mainzer Polizei den anfahrenden Bus und nahm ihm die Vorfahrt.

Weil der Bus stark bremsen musste, wurden die Fahrgäste durch den Bus geschleudert. Insgesamt verletzten sich dabei 18 Personen, davon kamen vier ins Krankenhaus. Auch eine Glasabtrennung im Bus ging kaputt. Die Radfahrerin blieb unverletzt.

Sperrung auf der Rheinstraße wegen Unfall

Zeitweise war die Rheinstraße wegen des Unfalls nur einspurig in Richtung Mainz-Weisenau befahrbar. Dadurch staute sich der Verkehr.