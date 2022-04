Warnstreiks - Busse fallen aus

per Mail teilen

In Rheinhessen fallen heute und morgen voraussichtlich viele Busse aus. Die Gewerkschaft ver.di hat die Fahrerinnen und Fahrer der privaten Busunternehmen zum wiederholten Mal zu Warnstreiks aufgerufen.

In Mainz fallen nach Angaben der Mainzer Mobilität einige Fahrten von rund 15 Linien aus, die von einem Subunternehmen gefahren werden. Auch im Kreis Mainz-Bingen und im Kreis Alzey-Worms müssen sich Pendler auf Busausfälle einstellen. Die Busfahrer der Stadtbus Gesellschaft in Bad Kreuznach beteiligen sich nach Angaben des Unternehmens nicht am Streik.

Wie die ver.di mitteilt, treffen sich die Streikenden am Freitagvormittag zu einem Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung in Mainz. Rund 1.500 Teilnehmende werden erwartet. Grund für den Warnsstreik ist nach Angaben einer ver.di-Sprecherin, dass die bei den Tarifverhandlungen getroffenen Zusagen wie zum Beispiel eine Lohnerhöhung bislang nicht umgesetzt wurden.