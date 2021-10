Busfahrer in der Region streiken wieder

per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer der Bad Kreuznacher Stadtbusse und der DB Regio Busse in Mainz oder Ingelheim erneut zum Streik aufgerufen. Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen.

In Bad Kreuznach soll bis Mitternacht kein einziger Stadtbus aus dem Depot rollen - das ist die Ansage der Gewerkschaft Verdi. Das Gleiche gilt für die Busse von DB Regio in Mainz, Bacharach und Ingelheim. Unter anderem fordern die Busfahrer ein dreizehntes Monatsgehalt, mehr Urlaubsgeld und Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit.

Angebot der Arbeitgeber zu niedrig

Die Gewerkschaft Verdi hatte den privaten Busunternehmen bis Anfang März ein Ultimatum gestellt, die Tarifverträge an die der Busfahrer in Hessen anzupassen. Die Arbeitgeber hätten darauf nicht intelligent reagiert, sagte Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider. Weil das Angebot der Arbeitgeber einen Euro zu niedrig ist, wird ab heute gestreikt. Die Fahrgäste sind laut verdi über die Ausfälle informiert.



Am Samstag und Montag soll der Busverkehr in Bad Kreuznach, Mainz, Ingelheim und Bacharach wieder normal laufen. Sollten die Arbeitgeber sich nicht bewegen, droht Verdi in Zukunft mit einem unbefristeten Streik.