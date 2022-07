Streik bei privaten Busunternehmen geht weiter

per Mail teilen

Der Streik bei den privaten Busunternehmen in Rheinhessen wird bis Freitag fortgesetzt. Das hat die Gewerkschaft ver.di am Montagabend mitgeteilt. Besonders betroffen sei der Kreis Alzey-Worms. Nach Angaben der Kreisverwaltung Alzey-Worms fallen in Alzey und dem südlichen Landkreis weiterhin viel Busse aus. Betroffen seien folgende Linien: 424, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438.

Die Gewerkschaft ver.di fordert 1.250 Euro Einmalzahlung an seine Mitglieder. Jetzt liege es an der Arbeitergeberseite, den Manteltarifvertrag umzusetzen und den Streik damit zu beenden, so die Gewerkschaft. Die Tarifverhandlungen laufen bereits seit drei Jahren.