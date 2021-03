Auf der A61 zwischen Gau-Bickelheim und Worms hat die Polizei am Dienstagnachmittag mehrere Bußgelder an Lkw-Fahrer verhängt. Sie hätten die Sicherheitsabstände nicht eingehalten und Überholverbote ignoriert, so die Polizei. In einem Fall sei der Abstand zu dem nächsten Lkw so gering gewesen, dass die Polizei nicht dazwischen einscheren konnte. Sechs LKW-Fahrer müssen jetzt mit einem Bußgeld rechnen.