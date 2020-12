Viele Busse in der Region fahren an Heiligabend ausgedünnt, es gilt grundsätzlich der Samstagsfahrplan. Außerdem machen die meisten Stadtverkehre in Rheinhessen und an der Nahe früher Schluss. In Alzey, Bingen und Worms sind viele Linien nur bis zum Nachmittag in Betrieb. In Bad Kreuznach fahren die letzten Busse schon um 14 Uhr. In Ingelheim hingegen ist der Stadtverkehr bis 22 Uhr unterwegs. In Mainz und Wiesbaden fährt ab 17 Uhr nur noch ein Bus pro Stunde, ab 20.30 Uhr nur noch alle 90 Minuten. Bei den Regionalbahnen RB35 von Bingen über Alzey nach Worms und RB65 von Bingen über Bad Kreuznach nach Kaiserslautern sind die letzten Züge zwischen 18 und 20 Uhr unterwegs. Die RB33 bis Mainz fährt noch bis Mitternacht.