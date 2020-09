In Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) hat der Stadtrat einstimmig beschlossen, dass der Stadtbusverkehr zum Jahreswechsel an Wochenenden, Feiertagen und nachts kein Geld mehr kostet. Nach Angaben der Stadt Ingelheim handelt es sich dabei um einen wichtigen Schritt, der die Nutzung der Stadtbusse attraktiver machen soll. Das Angebot richte sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die das Busfahren einmal ausprobieren möchten, oder Touristen und Veranstaltungsbesucher am Wochenende, oder an Schülerinnen und Schüler, die keine Jahreskarte besitzen.

Der Stadtrat hat sich für die Ausweitung des Angebotes auf die Regionalbuslinien 75, 620, 640 und 643 und auf die Zugverbindungen innerhalb des Stadtgebietes aus. Diese Erweiterungen werden nach eigenen Angaben bereits von der Verwaltung geprüft.