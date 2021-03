Im Landkreis Alzey-Worms geht heute ein umgebauter Bus als mobile Corona-Teststation an den Start. Dieser soll je nach Bedarf punktuell im gesamten Kreis-Gebiet zum Einsatz kommen. Betreiber des mobilen Corona-Schnelltest-Busses ist der Kreisverband Alzey des Deutschen Roten Kreuzes. Vor allem Bürgermeister aus kleineren Gemeinden sollen den Bus anfordern können, so ein Sprecher des DRK. Dieser könne dann für zwei Stunden auf einem zentralen Platz des Dorfes stehen, ehrenamtliche Helfer würden die Schnelltests durchführen. Der Bus sei als zusätzliche Einheit zu den Testzentren gedacht, die ab der kommenden Woche in allen Verbandsgemeinden des Kreises Alzey-Worms regelmäßig offen sind. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Sparkassenbus, der mit 40.000 Euro Sponsorengeldern in den vergangenen Wochen generalüberholt und entsprechend eingerichtet wurde. Er könne später auch als Impfmobil eingesetzt werden, heißt es vom DRK.