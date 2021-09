Soldaten helfen bei Corona-Kontaktnachverfolgung

per Mail teilen

Im Landkreis Alzey-Worms arbeiten seit Mittwoch zehn Soldatinnen und Soldaten in der Kreisverwaltung. Sie sind im Gesundheitsamt im Bereich der Corona-Kontaktnachverfolgung eingesetzt, teilt die Kreisverwaltung mit. Landrat Heiko Sippel (SPD) erklärte, mit steigenden Infektionszahlen würden auch die Anforderungen an die Mitarbeitenden steigen. Der Kreis sei dankbar, dass die Bundeswehr erneut Amtshilfe in der Pandemie-Bekämpfung leiste. Der Einsatz der zehn Soldaten ist bis Mitte des Monats geplant.