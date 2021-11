per Mail teilen

In der Region kommen wieder Bundeswehrsoldaten zum Einsatz, um Corona-Infektionsketten zu verfolgen. Die ersten Soldaten haben heute Morgen im Gesundheitsamt des Kreises Mainz-Bingen in Ingelheim ihre Arbeit angetreten. Sie nehmen Kontakt auf mit Menschen, die Begegnungen mit Corona-Infizierten hatten. Wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen schaffen die Gesundheitsämter das nicht mehr ohne Hilfe. Auch der Landkreis Alzey-Worms plant den Einsatz von Bundeswehrsoldaten.