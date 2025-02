Die CDU hat die drei Wahlkreise Mainz, Kreuznach und Worms gewonnen. Aber wo ist die AfD stark? Konnten die Grünen Akzente setzen? Hat die SPD überall Stimmen eingebüßt? Ein Blick in die Statistik.

CDU räumt ab

Nicht nur im Bund, auch in den Wahlkreisen Kreuznach, Mainz und Worms hat die CDU die Nase vorn. Die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin Julia Klöckner gewinnt den Wahlkreis Kreuznach klar. Jan Metzler bleibt die unangefochtene Nummer 1 im Wahlkreis Worms. Und auch Ursula Groden-Kranich holt sich den Mainzer Wahlkreis. Allerdings wird sie trotzdem nicht in den Bundestag einziehen - Schuld ist die Wahlrechtsreform. Was es sonst noch für Besonderheiten in den einzelnen Wahlkreisen gibt, erfahren Sie hier.

Die höchste Wahlbeteiligung in ganz Rheinland-Pfalz hat der Wahlkreis Mainz. 85,5 Prozent der Wahlberechtigten haben hier ihre Stimme abgegeben.

Außerdem auffällig: Im Wahlkreis Mainz hat die AfD landesweit den niedrigsten Stimmenanteil und die Verbesserung im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 ist so niedrig wie nirgendwo sonst in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig hat DIE LINKE den höchsten Zuwachs an Zweitstimmen gegenüber der letzten Bundestagswahl, in der Stadt Mainz kommt sie auf fast 14 Prozent.

Generell ist die Stadt Mainz ein hartes Pflaster für die CDU. Auch wenn die Union den Wahlkreis Mainz gewonnen hat, in der Stadt Mainz liegen die Grünen vorne.

Und was kann die SPD im Wahlkreis Mainz? Wenig! Die Gemeinde Manubach im Landkreis Mainz-Bingen ist die einzige im Wahlkreis Mainz, in der die SPD die Nase vorne hat.

Im Wahlkreis Kreuznach mögen die Menschen offenbar den sonntäglichen Spaziergang zur Wahlkabine: Mit 41,2 Prozent wurden hier die wenigsten Briefwahlstimmen abgegeben.

Der Ort mit den meisten Zweitstimmen für die AfD in den drei Wahlkreisen Mainz, Bad Kreuznach und Worms findet sich in der Stadt Kirn mit 40,5 Prozent. Dafür gibt es mit der Gemeinde Schwerbach (Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen) eine Enklave, die mehrheitlich die Grünen gewählt hat.

Im gesamten Wahlkreis Kreuznach blieb das BSW unter der Fünf-Prozent-Marke, außer in Idar Oberstein, da hüpfte das BSW knapp darüber.

Einen AfD-Hotspot gibt es auch im Wahlkreis Worms. In den vier Gemeinden der Verbandsgemeinde Eich und der Stadt Eich haben sich die Wähler und Wählerinnen überall mehrheitlich für die AfD entschieden.

Im gesamten Wahlkreis Worms gibt es keinen einzigen Wahlbezirk, in dem die SPD die Nase vorne hatte. Entweder ging der Wahlbezirk an die CDU oder an die AfD.

In drei Verbandsgemeinden im Wahlkreis Worms hat die FDP die 5-Prozent-Marke übertroffen - in der VG Wörrstadt, in der VG Bodenheim und in der VG Rhein-Selz. Überall sonst blieb sie darunter.

Grundsätzlich lässt sich für die drei Wahlkreis Mainz, Kreuznach und Worms sagen: Je weiter auf dem Land die Menschen leben, umso eher geben sie ihre Stimme der AfD. Teilweise erreicht die Partei einen Stimmenanteil von mehr als 30 Prozent.

Im Wahlkreis Mainz gibt es mit Niederheimbach und Engelstadt im Landkreis Mainz-Bingen nur zwei Gemeinden, in denen die AfD alleine ganz vorn liegt. Im Wahlkreis Kreuznach haben die Wahlberechtigten dagegen in mehr als 60 Gemeinden mehrheitlich für die AfD gestimmt. Im Wahlkreis Worms waren es mehr als 40 Gemeinden, in denen die AfD die Nase vorne hatte.