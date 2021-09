per Mail teilen

Daniel Baldy von der SPD nimmt Ursula Groden-Kranich (CDU) bei dieser Bundestagswahl das Direktmandat im Wahlkreis Mainz ab. Und Obdachlosenarzt Gerhard Trabert überrascht mit vielen Stimmen.

Nach 16 Jahren geht der Wahlkreis Mainz wieder an die Sozialdemokraten. Der 27-jährige Lehrer Daniel Baldy hat das aus dem Stand geschafft. Allerdings war es knapp. Baldy erzielte für die SPD 24,7 Prozent der Stimmen, Ursula Groden-Kranich von der CDU lag knapp dahinter mit 23,5 Prozent (Stand: 23:15 Uhr nach Auszählung von 358 von 360 Wahlbezirken).

Bei der letzten Bundestagswahl hatte die CDU-Kandidatin den Wahlkreis noch souverän mit fast 36 Prozent der Stimmen gewonnen. Jetzt kann die 56-Jährige nur noch über einen Listenplatz in den Bundestag einziehen.

SPD punktet mit jungem Kandidaten aus dem Landkreis

Der 27-jährige Daniel Baldy war bislang nur auf kommunaler Ebene politisch aktiv. Er ist in der SPD-Fraktion der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe. Für das Direktmandat hatte er sich in einer Stichwahl gegen eine Kandidatin aus der Stadt Mainz durchgesetzt.

Der Sozialdemokrat wohnt in Münster-Sarmsheim bei Bingen. Er hat Geschichte, katholische Religion und Sozialkunde studiert und ist Lehrer. Erst vor Kurzem hat er sein Schulreferendariat abgeschlossen.

Obdachlosenarzt Trabert aus dem Stand auf Platz vier

SWR Katharina Feißt

Ebenfalls ein politischer Newcomer ist der Mainzer Obdachlosenarzt Gerhard Trabert. Der parteilose Kandidat trat erstmals für eine Bundestagswahl an für die Partei Die Linke. Aus dem Stand holt er so viele Erststimmen im Wahlkreis Mainz, dass er nach den Direktkandidaten von SPD, CDU und Grünen auf Platz vier liegt. Gerhard Trabert ist in Mainz als engagierter Obdachlosenarzt bekannt. Er ist Vorsitzender des Vereins Armut und Gesundheit.

Tabea Rößner verpasst zum vierten Mal Direktmandat

Der Spitzenkandidatin von Bündnis '90/Die Grünen in Rheinland-Pfalz, Tabea Rößner, gelang es auch im vierten Anlauf nicht, bei einer Bundestagswahl das Direktmandat zu gewinnen. Sie kam auf knapp 19 Prozent der Erststimmen und wird wieder den Umweg über den Listenplatz ihrer Partei in den Bundestag nehmen müssen. Dieser wäre ihr mit der Nummer eins aber sicher.

Ebenfalls auf Listenplatz Nummer eins: Sebastian Münzenmaier. Er wird aufgrund dieser Position voraussichtlich wieder als AfD-Abgeordneter nach Berlin gehen.