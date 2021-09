Julia Klöckner verpasst Direktmandat in Kreuznach

Nach 2005 und 2009 wollte Julia Klöckner wieder per Direktmandat für die CDU in den Bundestag. Doch der Wahlkreis Kreuznach geht dieses Mal an Joe Weingarten von der SPD.

Zehn Jahre lang hatte Julia Klöckner kein Bundestagsmandat, arbeitete in der Landespolitik in Rheinland-Pfalz und war zuletzt Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Über ihren Heimat-Wahlkreis wollte sie nun wieder in den Bundestag einziehen. Dieses Ziel hat Julia Klöckner deutlich verfehlt. Sie erreichte nur 29 Prozent der Erststimmen (Stand: 23:05 Uhr nach Auszählung von 302 von 303 Wahlbezirken). Joe Weingarten erobert den Wahlkreis für die SPD zurück Die SPD hatte es 2002 das letzte Mal geschafft, den Wahlkreis Kreuznach zu gewinnen. Joe Weingarten ist es nun gelungen. Er erreichte 33,1 Prozent der Stimmen (Stand: 23:05 Uhr nach Auszählung von 302 von 303 Wahlbezirken). Vor vier Jahren war er noch knapp unterlegen, rückte später aber für Andrea Nahles in den Bundestag nach. Joe Weingarten (SPD) holt das Direktmandat in Kreuznach SWR S. Jakobi Ohne das Direktmandat wäre er über den vorletzten Platz der SPD-Landesliste sicherlich nicht wieder in den Bundestag gekommen. Entsprechend freudig fiel seine Reaktion aus: "Eine Sensation! Wir haben uns gegen die Landesvorsitzende der CDU und Bundesministerin durchgesetzt. Ich bin froh, dass ich meinen Beitrag dazu leisten konnte, dass die SPD hier nach 20 Jahren wieder Erfolg hat." Schafft Klöckner es noch über die Landesliste? Wie es für Julia Klöckner weitergeht, ist derzeit noch völlig offen. Die Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU ist auf Platz 1 der CDU-Landesliste. Doch ob die Landesliste überhaupt zum Zug kommt, ist noch unklar. Bei der letzten Wahl war das nicht der Fall, da so viele CDU-Kandidaten Direktmandate geholt hatten. Somit waren alle Bundestagssitze schon gefüllt. Ob das bei dieser Wahl erneut passiert, wird sich erst noch zeigen müssen. Deshalb wollte Julia Klöckner am Wahlabend noch keine Stellungnahme abgeben. Ein CDU-Sprecher sagte, Klöckner wolle sich erst äußern, wenn auch das Ergebnis der Landesliste feststehe. Landrätin Dickes stellt sich hinter Klöckner Klöckners Partei-Kollegin Bettina Dickes, Landrätin von Bad Kreuznach, zeigte sich geschockt: "Julia Klöckner konnte mit ihrem Berliner Job in der Region nicht so präsent sein. Mir tut es persönlich sehr leid für sie. Das wird zu Diskussionen in der Landes-CDU führen.“ Dickes ergänzte, sie hoffe, dass Klöckner den Landesvorsitz behalte.