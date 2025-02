Für die Bundestagswahl haben viele Menschen in den Wahlkreisen Mainz, Worms und Kreuznach Briefwahl beantragt. Bis spätestens Donnerstag sollten die Wahlbriefe abgeschickt werden.

In den beiden Bundestagswahlkreisen Mainz und Worms lassen sich die Menschen offenbar viel Zeit mit ihrer Briefwahl. Im Kreis Alzey-Worms sind bis Freitag vergangener Woche von knapp 36.000 Wahlscheinen erst 17.000 wieder zurückgeschickt worden.

Auch in Mainz sind nach Angaben eines Sprechers erst rund die Hälfte der Briefwahlstimmen abgegeben worden. Bei den verantwortlichen Stellen wird vermutet, dass die Leute glaubten, sie hätten noch viel Zeit, um die Wahlbriefe zurückzuschicken.

Wahlbriefe sollten spätestens am Donnerstag in die Post

Wer seinen Wahlbrief mit der Post schicken möchte, sollte ihn bis spätestens Donnerstag in den Briefkasten einwerfen. Nur so könne man sichergehen, dass die Unterlagen auch wirklich pünktlich ankommen, sagte ein Sprecher der Post.

Wer am Wochenende wegfährt und den Brief mit seiner Stimme erst am Freitag in den Briefkasten wirft, kann noch Glück haben. Die Post will nach eigenen Angaben dafür sorgen, dass auch Briefe, die erst am Freitag eingeworfen werden, noch rechtzeitig im Wahlamt ankommen. Sie kann das aber nicht garantieren.

Persönliche Abgabe bis Sonntag 18 Uhr möglich

Wer seinen Wahlbrief lieber nicht mit der Post schicken möchte, kann ihn noch bis spätestens Sonntag um 18 Uhr persönlich im jeweiligen Wahlbüro abgeben. Dann schließen offiziell die Wahllokale und die Auszählung beginnt.

Je nach Stadt oder Gemeinde muss man seinen Wahlbrief an unterschiedlichen Stellen abgeben. In Alzey kann man ihn noch bis spätestens 17:30 Uhr in der Kreisverwaltung einwerfen. Danach muss man ihn in der Gustav-Heinemann-Realschule plus abgeben, wo die Auszählung stattfindet. In Mainz ist eine Abgabe im Briefwahlbüro im Stadthaus an der Großen Bleiche bis 15 Uhr möglich. Die Auszählung erfolgt dann in der Berufsbildenden Schule I.