Bundestagswahl 2025 - Stadt Alzey öffnet Briefwahlbüro

Am 23. Februar findet in Deutschland die vorgezogene Bundestagswahl statt. Und viele wollen ihre Stimme wieder per Brief abgeben. Die Stadt Alzey hat ihr Briefwahlbüro, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in der Region Rheinhessen/Nahe, ab heute geöffnet.

Im Briefwahlbüro in Alzey können aber bereits ab heute die Briefwahlunterlagen beantragt werden. Außerdem stehen die Mitarbeitenden auch für Fragen zur Verfügung, zum Beispiel, wenn Bürgerinnen und Bürgern etwas unklar ist. Die Stimmzettel zur Wahl werden dann zwischen dem 7. und dem 10. Februar an die Briefwahlbüros verschickt und können dort dann auch abgeholt werden. Wer möchte kann seinen Stimmzettel dann auch dort abgeben. Alzey ist damit sehr früh dran. Städte wie Mainz und Worms öffnen ihre Briefwahlbüros erst in einer Woche, am 10. Februar. Auch in verschiedenen Verbandsgemeinden gilt dies als Stichtag - so etwa in der VG Alzey-Land oder der VG Nieder-Olm. Öffnungszeiten des Briefwahlbüros Alzey Das Briefwahlbüro der Stadt Alzey ist bis zum 21. Februar 2025 zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr

8 bis 12 Uhr Montag bis Mittwoch: 14 bis 16 Uhr

14 bis 16 Uhr Donnerstag: 14 bis 18 Uhr

14 bis 18 Uhr Freitag, 21. Februar 2025: 14 bis 18 Uhr Zusätzliche Öffnungszeiten werden bei Bedarf vor Ort und online bekannt gegeben. Wahlbüros warnen bei Bundestagswahl vor Briefwahl Grundsätzlich raten die Behörden, möglichst persönlich an die Wahlurne zu gehen. Wegen der knappen Fristen könne es passieren, dass Wahlbriefe nicht rechtzeitig ankämen. Mainz Verkürzte Fristen Wahlbüro Mainz warnt vor Briefwahl zum Bundestag Wer bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar per Brief abstimmen möchte, läuft Gefahr, seine Stimme zu verschenken. Das befürchtet das Wahlbüro Mainz. 10:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4 In Mainz zum Beispiel fürchtet man, dass zahlreiche Stimmen verloren gehen könnten, wenn Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig zugestellt würden. Wer deshalb ganz sicher gehen wolle, dass seine Stimme ausgezählt wird, sollte selbst ins Wahllokal kommen und dort seinen Stimmzettel in die Urne werfen. Denn für die Briefwahl stünden insgesamt nur zwei Wochen Zeit zur Verfügung, erklärt Brigitte Lehn vom Mainzer Wahlbüro. Wahlunterlagen werden nicht mehr täglich ausgeliefert Auch im Landkreis Alzey-Worms teilt man die Befürchtungen der Kollegen und Kolleginnen aus Mainz. Dort verweist man darauf, dass ein Brief ab diesem Jahr bis zu vier Tage unterwegs sein könne. Zudem stelle die Post nicht mehr an jedem Tag Briefe zu. So würde etwa in vielen Gemeinden montags gar keine Post mehr verteilt. Dadurch würden die Unterlagen möglicherweise nicht fristgemäß beim Wähler oder den Wahlämtern landen.

