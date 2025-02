Deutschland hat gewählt. Noch wissen wir nicht, wer regieren wird. Interessenvertretungen aus der Region formulieren schon einmal ihre Erwartungen, Sorgen und Wünsche.

"Die Bundestagswahl liegt hinter uns - jetzt gilt es, nach vorne zu schauen und schnell ins Handeln zu kommen", schreibt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rheinhessen. Eine zügige Regierungsbildung sei dafür jetzt entscheidend. Zum Beispiel müssten die Bürokratie abgebaut, eine bezahlbare Energieversorgung sichergestellt und der Fachkräftemangel bekämpft werden.

In diesem Zusammenhang sei es ihnen auch nochmal wichtig, ein klares Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz und Demokratie zu setzen, so eine IHK-Sprecherin. "Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland sind für unsere Wirtschaft entscheidend, um dem Fachkräftemangel zu begegnen."

Auch der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd erhofft sich von der neuen Bundesregierung Entlastungen und Bürokratieabbau. Es sei dringend Handlungsbedarf angesichts einer Überregulierung, sagte der Präsident Eberhard Hartelt dem SWR. "Wir haben da schon viele Vorschläge gemacht - jetzt sind die neue Bundes- und auch die Landesregierung gefragt."

Die Unzufriedenheit vieler Menschen rechtfertige in seinen Augen allerdings nicht, dass so viele von ihnen die AfD gewählt hätten. "Darüber bin ich entsetzt", so Hartelt, "wie man so leichtfertig eine in Teilen faschistische Partei wählen kann."

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinhessen-Nahe sieht die neue Bundesregierung vor großen Herausforderungen, für die es pragmatische Lösungen brauche. Wichtig sei, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet würden. "Dafür braucht es dringend Investitionen, um die wirtschaftliche Zukunft auch in der Rheinhessen-Nahe zu sichern", sagt die Regionsgeschäftsführerin Susanne Wagner.

"Wir leben in einer Zeit von Krisen und Unsicherheiten", so Wagner weiter. Es gehe jetzt umso mehr um Solidarität und Zusammenhalt. "Ich hoffe, dass sich unsere Gesellschaft nicht weiter spalten lässt."

Bei der Mainzer Gesellschaft für Teilhabe und Integration in.betrieb "sind die Sorgenfalten größer geworden", so der Geschäftsführer Michael Huber. Mit dem Erstarken der Rechten steige die Gefahr, dass Menschen mit Behinderung noch weniger in der Gesellschaft gesehen würden als bisher. Das dürfe nicht passieren.

"Auch schon vor der Wahl haben mich immer wieder Menschen mit Behinderung angesprochen, dass sie sich riesige Sorgen machen über den Zuspruch für die AfD", berichtet Huber. Diese Menschen dürften nicht vergessen werden in Deutschland. Dafür müsse sich auch die neue Bundesregierung einsetzen.

Sorgen über das starke Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl äußert auch das Jugendparlament in Worms. Eine der Vorsitzenden, Taran Singh, hat selbst Migrationshintergrund. "Ich bin sprachlos und sehr deprimiert", erzählt die Jura-Studentin. "Man konnte vorher zwar erahnen, in welche Richtung es geht, aber jetzt ist es auch passiert."

Sie, ihre Familie, die aus Indien stammt, und auch Freundinnen und Freunde würden sich ernsthafte Gedanken um ihre Zukunft in Deutschland machen. "Dass Menschen, die anders aussehen, wie zum Beispiel mein Vater, ein Mann mit Turban und Bart, hier nicht mehr willkommen sind."

Die Gründerin der kirchlichen Initiative "Maria 2.0" in Nieder-Olm, Andrea Keber, findet, dass es angesichts des Erstarkens der AfD umso mehr darum gehe, weiter eine klare Haltung zu zeigen und sich für Vielfalt und Toleranz einzusetzen. "Wir dürfen nicht einknicken und sagen zu den Menschen mit Migrationshintergrund: Ihr seid willkommen." Sie hoffe und erwarte, dass der künftige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sein Wort halte und nicht mit der AfD koalieren werde.

Beim Cannabis Social Club Rhoihesse e.V. in Wörrstadt bleibt man angesichts der anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin gelassen. Mit einer kompletten Rückabwicklung der Cannabis-Legalisierung würden sie eher nicht rechnen. "Wir sind da eigentlich positiv eingestellt", erzählt der Vorsitzende Daniel Ehrlich. Denn mit der SPD werde voraussichtlich eine Partei mitregieren, die die Cannabis-Legalisierung erst ermöglicht habe und sich weiter dafür einsetzen werde, hofft er.