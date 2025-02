Am Sonntag wird der neue Bundestag gewählt. In diesem Ticker finden Sie Infos, Ergebnisse und Reaktionen zur Wahl in Rheinhessen und an der Nahe sowie zur Landratswahl im Kreis Mainz-Bingen.

Sendung am Sa. , 22.2.2025 12:00 Uhr, SWR4 am Samstag, SWR4