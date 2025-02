Kurz vor der Bundestagswahl läuft der Wahlkampf auf Hochtouren. Politikerinnen aus den Wahlkreisen Mainz, Worms und Bad Kreuznach berichten von sexistischen Sprüchen und Beleidigungen.

An Luca Kraft kommt man zurzeit in Mainz nicht vorbei. Zumindest an ihrem Gesicht, das in der ganzen Stadt von Wahlplakaten ihrer Partei Volt blickt. Kraft ist Direktkandidatin für die Bundestagswahl 2025 und da gehört diese Präsenz natürlich dazu.

Was ihrer Meinung nach aber überhaupt nicht dazugehört, ist der Sexismus, der ihr als Politikerin und gerade besonders im Wahlkampf immer wieder begegnet. Auch andere Politikerinnen aus den Wahlkreisen Mainz, Worms und Bad Kreuznach berichten dem SWR von sexistischen Kommentaren und Beleidigungen gegen sie als Frauen.

'Frauen gehören nicht in die Politik.' Solche Aussagen sind leider keine Seltenheit.

Luca Kraft musste sich in diesem Bundestagswahlkampf schon so einiges anhören: Ihr Gesicht wäre eine gute Grundlage für eine Dartscheibe. Auf den Plakaten sei sie hübscher als in echt. Oder Frauen gehörten einfach nicht in die Politik. Auch werden ihre Wahlplakate zerstört oder verschandelt.

Die 26-Jährige ist genervt, dass sie immer wieder auf ihr Äußeres und ihr Geschlecht reduziert wird. Wenn sie zum Beispiel mit einem männlichen Begleiter auf Wahlkampf sei, wendeten sich vor allem ältere Männer immer erst an diesen. Obwohl sie ja die Politikerin mit der Fachkompetenz sei.

Äußerlichkeiten bestimmen einfach nicht, wie kompetent wir sind.

Auch wenn es nicht immer Anzüglichkeiten oder Kommentare über das Äußere sind, sexistische Sprüche kennen auch andere Politikerinnen. Julia-C. Stange, Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis Worms, wird immer noch regelmäßig gefragt, ob sie denn nicht ihre Kinder für die Arbeit in der Politik vernachlässige.

Junge Politikerinnen werden besonders angegangen

Regine Kircher, Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis Kreuznach, ist zum ersten Mal im Personenwahlkampf unterwegs. Und rechnete zunächst mit dem Schlimmsten, wie sie erzählt. Bisher habe sie aber nur positive Erfahrungen gemacht.

Vielleicht liege das aber auch an ihrem Alter. Mit Anfang 60 werde ihr wohl ein anderer Respekt entgegengebracht. "Mit 20 oder 30 wäre das aber eine ganz andere Geschichte gewesen", vermutet sie.

Anfeindungen im Internet gegen Politikerinnen

Ihr Alter nennt auch Nicole Höchst als einen Grund, warum sie keine Sexismus-Erfahrungen im Wahlkampf mache. Zumindest im persönlichen Kontakt mit den Menschen. Die knapp 55-jährige Direktkandidatin der AfD im Wahlkreis Bad Kreuznach bezeichnet sich selbst als Dinosaurier. Und ergänzt, sie sei auch nicht auf den Mund gefallen.

Anders sehe es im Internet aus. Dort sammelten sich auf ihrer Facebook-Seite Beleidigungen und Posts, die sie als Frau angriffen. Über Begriffe wie "Nachttischlampe" oder "Schlechte Rampe" könne sie aber nur lachen. Solche Angriffe lösten bei ihr eher Heiterkeit aus. "Das kommt nicht an mich ran."

Humor als Waffe gegen Sexismus

Ursula Groden-Kranich ist schon seit mehreren Jahrzehnten in der Politik. Acht Jahre saß sie bereits für die CDU im Bundestag und will dieses Jahr das Direktmandat im Wahlkreis Mainz zurückholen. Auch sie berichtet von anzüglichen Kommentaren, Sprüchen und unsittlichen Berührungen, die sie in der Politik und außerhalb bereits erlebt hat.

Dieser Wahlkampf sei allerdings anders. Ihr persönlich begegne derzeit kein Sexismus. Vielleicht sei sie aber auch abgebrühter als früher, sagt sie im Gespräch mit dem SWR. Und sie habe einen anderen Umgang damit gefunden.

Ich reagiere manchmal mit Humor, manchmal mit ganz scharfen Reaktionen

Früher, so erzählt Ursula Groden-Kranich, habe sie oft geschwiegen, wenn ein Mann eine unpassende Bemerkung gemacht habe. Heute habe sie zwei Strategien: Humor und die direkte Konfrontation. Wenn sie Männern aufzeige, was diese da gerade gesagt hätten, kämen manche doch ins Grübeln.

Aufgeben ist keine Option

Trotz Anfeindungen und sexistischen Sprüchen denkt keine der Politikerinnen ans Aufhören. Im Gegenteil, sagt Luca Kraft: Es gebe viele junge Mädchen und Frauen, die weibliche Vorbilder in der Politik bräuchten. "Ich ziehe daraus die Energie, weiterzumachen und immer wieder darauf aufmerksam zu machen."