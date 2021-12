Salzbachtalbrücke: Zufahrt Richtung Stadtmitte wieder frei

per Mail teilen

Nach der Sprengung der Salzbachtalbrücke Anfang November ist die Bundesstraße 263 seit Montag wieder teilweise befahrbar. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt.

Seit dem Mittag rolle der Verkehr wieder in Richtung Wiesbaden, heißt es in einer Mitteilung. Ab Dienstag stehe dann auch wieder ein Fahrstreifen stadtauswärts zur Verfügung. Bis Donnerstag sollen alle Arbeiten im Fahrbahnbereich abgeschlossen sein, so dass die ganze Bundesstraße dann wieder ohne Einschränkungen befahren werden kann.

Nach Angaben der Autobahn GmbH ist der Radweg neben der Fahrbahn bereits komplett wiederhergestellt und kann ab Montag wieder uneingeschränkt benutzt werden. Die marode Salzbachtalbrücke war am 6. November gesprengt worden. Seitdem konnten die Bundesstraße und der Radweg in diesem Bereich nicht mehr genutzt werden.