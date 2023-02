Bundespräsident Steinmeier besucht SchUM-Stätten in Mainz und Worms

Frank-Walter Steinmeier besucht am Mittwoch die beiden SchUM-Stätten Worms und Mainz. Wer den Bundespräsidenten gerne sehen oder ihm zuwinken möchte, dürfte allerdings schlechte Karten haben.

Der Grund für Steinmeiers Besuch ist die Ernennung der SchUM-Stätten Mainz, Worms und Speyer zum Unesco-Weltkulturerbe. Vor der eigentlichen Feierstunde am Nachmittag besucht der Bundespräsident Worms.

Um 11 Uhr lässt er sich markante Punkte des jüdischen Friedhofs Heiliger Sand zeigen, anschließend kommt er zu einer kurzen Besichtigung in die Wormser Synagoge. Im benachbarten Raschi-Haus wird er sich in das Goldene Buch der Stadt Worms eintragen.

Feierstunde in der Neuen Synagoge in Mainz

Gegen 14 Uhr wird der Bundespräsident in der Neuen Synagoge in Mainz erwartet, wo die offizielle Feierstunde stattfinden wird. In diesem Rahmen wird Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay die Anerkennungsurkunde an Steinmeier überreichen. Nach einer offiziellen Ansprache reicht dieser die Urkunde direkt an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) weiter.

Kurz erklärt: SchUM Im Mittelalter hatten sich die jüdischen Gemeinden aus den drei Städten am Rhein zum Bund der SchUM-Gemeinden zusammengeschlossen. Der Name SchUM setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen Städtenamen von Speyer (Schpira), Worms (Warmaisa) und Mainz (Magenza) zusammen. Der Verbund prägte Kultur, Religion und Geistesleben des ganzen europäischen Judentums. Die Welterbe-Auszeichnung umfasst in Speyer den jüdischen Friedhof mit Synagoge, Mikwe und Frauensynagoge. In Worms zählen der Synagogenkomplex sowie der jüdische Friedhof Heiliger Sand dazu. Mainz ist mit dem Denkmalfriedhof Judensand vertreten.

Drohne und Straßensperrungen sorgen für Sicherheit

Sowohl in Worms als auch in Mainz werde es rund um den Besuch des Bundespräsidenten zu kurzfristigen Straßensperrungen kommen, teilte die Polizei mit. Damit soll gewährleistet werden, dass der Bundespräsident problemlos an- und abreisen kann.

Auch die Sicherheit spielt dabei eine Rolle. Bei hochrangigen Politikern wie dem Bundespräsidenten übernimmt das Bundeskriminalamt den Personenschutz. Die Polizei hält die Umgebung im Blick, zum Beispiel mit Videoaufnahmen von Drohnen.

Kein öffentlicher Auftritt von Steinmeier geplant

Ein öffentlicher Auftritt des Präsidenten ist nicht geplant. Wer ihn gerne sehen oder ihm zuwinken möchte, dürfte schlechte Karten haben, heißt es aus dem Präsidialamt.