Bundespräsident Steinmeier besucht Obdachlosenarzt Trabert in Mainz

Hoher Besuch in Mainz: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Mittag den Verein „Armut und Gesundheit in Deutschland“ des Mainzer Obdachlosenarztes Gerhard Trabert.

Es ist der Gegenbesuch des Staatsoberhauptes. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhart Trabert war im Februar bei der Bundespräsidentenwahl angetreten – als parteiloser Kandidat, nominiert von der LINKEN. Die Wahl hatte dann Frank-Walter Steinmeier gewonnen, war aber sehr beeindruckt von Gerhard Traberts Arbeit. Steinmeier hatte nach seiner Wahl gesagt: "Herr Trabert, Sie haben mit ihrer Kandidatur auf ein Thema aufmerksam gemacht, das mehr Aufmerksamkeit verdient." Gemeint hatte der Bundespräsident die Obdachlosigkeit in Deutschland. "Ich würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch gehen", so Steinmeier damals.

Trabert im Schloss Bellevue

Wenige Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine war Gerhard Trabert dann Anfang März ins Schloss Bellevue gekommen, den Amtssitz des Bundespräsidenten in Berlin. Damals kam der Mainzer Obdachlosenarzt direkt von der polnischen Grenze, an die er einen von ihm organisierten Hilfstransport begleitet hatte. Rund eine Stunde hatten die beiden damals über die Situation der Ärmsten im Land gesprochen. Im Anschluss wiederholte Trabert die Einladung an Steinmeier, die er bereits unmittelbar nach der Bundespräsidentenwahl ausgesprochen hatte.

Besuch bei der Ambulanz für Obdachlose

Jetzt also kommt der Bundespräsident auf die Mainzer Zitadelle und besucht die ärztliche Ambulanz des Vereins "Armut und Gesundheit in Deutschland", den Gerhard Trabert gegründet hat. In der Ambulanz bietet der Verein eine Sprechstunde für Menschen an, die keine Krankenversicherung haben, aber medizinische Hilfe brauchen. Auch das Arztmobil wird Trabert dem Bundespräsidenten zeigen - also die rollende Sprechstunde, mit der er Obdachlose seit Jahrzehnten auf der Straße besucht und hilft. Geplant ist auch, dass der Bundespräsident mit Obdachlosen und Helferinnen und Helfern spricht und wirklich hört, wo deren Nöte sind.

Arzt Gerhard Trabert unterstütz Obdachlose SWR

Mit Betroffenen ins Gespräch kommen

Im Vorfeld hatte Trabert gesagt, bloße Fototermine seien nichts für ihn. Er wünsche sich, das der Bundespräsident mit den Menschen, die von Armut betroffen sind, ins Gespräch kommt. Steinmeier wird gegen 12 Uhr auf der Mainzer Zitadelle erwartet.