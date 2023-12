Bundespolizei in Mainz rettet Ehepaar den Jahresurlaub

per Mail teilen

Die Bundespolizei hat einem Ehepaar ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht. Das Paar hatte auf dem Weg in den Urlaub den Rucksack im Zug vergessen.

Die beiden waren am Freitagmorgen gerade am Frankfurter Flughafen ausgestiegen, um ihren Urlaub anzutreten, für den sie ein Jahr lang gespart hatten. Am Flughafen stellten sie aber fest, dass sie ihren Rucksack im Zug vergessen hatten.

Ausweise und jede Menge Bargeld im Rucksack

Das Schlimme daran: Im Rucksack waren die Ausweise des Paares, 2.000 Euro Bargeld und die Reiseunterlagen. Die beiden reagierten schnell und alarmierten die Bundespolizei. Der Zug war inzwischen auf dem Weg nach Mainz. Dort rückten die Beamten sofort aus und erwischten den Zug tatsächlich. Sie durchsuchten die Abteile und fanden den vermissten Rucksack - samt Inhalt. "Es fehlte nichts", so die Bundespolizei.

Bundespolizei bringt Rucksack zum Flughafen

Weil das Paar eigentlich zweieinhalb Stunden später losfliegen wollte, fuhren die Polizisten kurzerhand mit dem nächsten Zug von Mainz zum Flughafen. Dort übergaben sie dem erleichterten und überglücklichen Ehepaar den Rucksack.

Die Bundespolizei hofft, dass sich die beiden rasch von dem Schreck erholen und ihren Urlaub umso mehr genießen.