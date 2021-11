Bundesbank prüft weiterhin Geldscheine aus den Flutgebieten

Im Analysezentrum für beschädigtes Bargeld der Deutschen Bundesbank in Mainz werden nach wie vor Geldscheine, die bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen beschädigt wurden, überprüft. Nach Angaben der Bundesbank wurden seit Juli Banknoten im Wert von rund 87 Millionen Euro eingereicht. Mehr als doppelt so viele wie sonst in einem Jahr. Das Geld stamme zum Beispiel aus Geldautomaten oder von Privatleuten, die im Flutgebiet leben. In Mainz werden die Scheine auf Echtheit überprüft und gezählt. Im Anschluss, so die Bundesbank, werden die Scheine vernichtet. Der Wert werde den Eigentümern erstattet.