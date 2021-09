Bundesbank in Mainz prüft und ersetzt Bargeld aus den Flutgebieten

per Mail teilen

Das Hochwasser in den Flutgebieten hat Unmengen von Geldscheinen durchweicht und beschädigt. Die Bundesbank-Filiale in Mainz erstattet sie.

Dafür müssen die Experten der Bundesbank die beschädigten Geldscheine aber genauestens prüfen - und das ist jede Menge Arbeit. Üblicherweise überprüft die für beschädigtes Geld zuständige Mainzer Bundesbankfiliale jährlich rund 40 Millionen Euro. Jetzt, so Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann, seien allein im Juli und August aus den Flutgebieten bereits 51 Millionen Euro nach Mainz gekommen.

Geldscheine voller Schlamm und Heizöl

Dabei kommt das Geld nicht nur von Bürgerinnen und Bürgern aus den betroffenen Flutgebieten in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfahlen, sondern auch von dort ansässigen Banken und Sparkassen. Auch deren Bargeldbestände wurden durch das Wasser beschädigt.

Dabei ist nicht nur die Feuchtigkeit ein Problem, das Geld ist auch meist kontaminiert - mit Abwässern, Heizöl oder Schlamm. Keine Arbeit für Menschen mit empfindlichen Nasen: Die eingeschweißt angelieferten Bündel stinken teils eklig, wenn sie aus der Plastikfolie herausgenommen werden. Deshalb arbeiten die Experten in Mainz sogar unter besonderen Gesundheitsschutzmaßnahmen, so Bundesbank-Vorstand Beermann.

Bundesbank ersetzt die verschmutzten Geldscheine von der Ahr SWR

Wäschetrockner im Einsatz

Im nationalen Analysezentrum für Falschgeld und beschädigtes Bargeld in der Mainzer Bundesbankfiliale müssen die Geldscheine zunächst getrocknet werden. Dies geschieht normalerweise in Trockenmaschinen. Bei der Masse an Geldscheinen reichen die Kapazitäten aber nicht aus. Deshalb habe man kurzfristig Wäschetrockner besorgt, um die Banknoten schnell, mit niedrigen Temperaturen trocknen zu können. Johannes Beermann warnte ausdrücklich davor, das auch zu Hause zu versuchen: "Dies kann zu weiteren Beschädigungen der Scheine führen".

In solche Trockner kommen die feuchten Geldscheine Deutsche Bundesbank

Jeder Betroffene bekommt sein Geld erstattet

Nach dem Trocknen werden die Scheine in Handarbeit geglättet, auf Echtheit geprüft und gezählt. Immer gelte das Vier-Augen-Prinzip, so Beermann weiter, immer zwei Mitarbeiter seien gleichzeitig beschäftigt. Bei den großen Mengen an beschädigtem Geld wurden deshalb zusätzliche Bundesbank-Mitarbeiter nach Mainz beordert.

"Wir kümmern uns um jeden, dessen Bargeld durch die Flut unbrauchbar wurde", sagte Beermann. Alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger erhielten ihr beschädigtes Geld nach der Prüfung mit frischen Banknoten erstattet. Dieser Service sei kostenlos.