Bald wieder mehr Schnelltestzentren in Rheinhessen?

Erst wurden sie ab- jetzt wieder angeschafft: Die Rede ist von kostenlosen Bürgertests. Doch sind die Anbieter in der Region Rheinhessen-Nahe vorbereitet?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Freitagvormittag angekündigt, dass Bürgertests ab dem 13. November wieder für alle kostenlos sein sollen.

Mainz bekommt weiteres Corona-Testzentrum

Das Unternehmen Covimedical betreibt drei Testzentren in Mainz. Bereichsleiter David Timm sagt, wegen des Weihnachtsmarktes sei bereits ein weiterer Standort am Neubrunnenplatz geplant. Ansonsten gehe er davon aus, dass die bestehenden Zentren ausreichen.

Im Kreis Mainz-Bingen wird noch abgewartet, wie sich die Nachfrage am Testzentrum am Ingelheimer Großmarkt entwickelt. Wie der Kreis mitteilte, wird derzeit geprüft, ob und inwiefern die kommunalen Teststellen in den jeweiligen Gemeinden wieder reaktiviert werden können. Aufgrund der recht kurzfristigen Entscheidung des Bundes gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Pläne.

Unabhängig von den kommunalen Teststellen gibt es nach Angaben des Kreises jedoch weiterhin kommerzielle Anbieter sowie einige Apotheken, bei denen sich die Bürgerinnen und Bürger auf Corona testen lassen können.

Ab dem 13. November sollen die Corona-Schnelltests für alle wieder kostenlos sein. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein

Teststellen und Labore suchen Personal

Die Malteser in Mainz versuchen nach eigenen Angaben jetzt zusätzliches Personal zu finden, haben aber nach der Schließung des Testzentrums in Mainz-Hechtsheim noch keine Räume. Das Corona-Testzentrum wurde von den Maltestern in Zusammenarbeit mit der Unimedizin betrieben. In seinen etwa neun Monaten Betriebszeit wurden dort nach Angaben der Unimedizin mehr als 70.000 Antigen- und PCR-Tests durchgeführt.

Unterdessen will der Labordienstleister Bioscientia sein Personal deutlich ausweiten. Wie das Unternehmen mitteilte, werden derzeit zwischen 30 und 50 neue Mitarbeitende gesucht. Der Grund: Schon jetzt sei die Zahl der durchgeführten PCR-Tests am Hauptstandort Ingelheim im Kreis Mainz-Bingen stark gestiegen. Der Labordienstleister rechnet damit, dass die Nachfrage weiter zunimmt, wenn die Bürgertests wieder kostenlos sind.

Momentan würden im Labor in Ingelheim täglich mehr als 8.000 PCR-Tests durchgeführt. Zum Vergleich: Vor einem Monat seien es noch ca. 3.000 gewesen.