Hotlines der Stadt teils nicht besetzt

Die Bürger-Hotlines der Stadt Mainz sind am Dienstagnachmittag wegen eines Mitarbeiter-Festes nur eingeschränkt erreichbar. Nach Angaben der Verwaltung wird die Behördennummer 115 ab 12 Uhr von Kolleginnen und Kollegen im Service-Center in Koblenz bedient. Der Bürgerservice und die Mainzer Ortsverwaltungen seien ab 12 Uhr gar nicht mehr zu erreichen. Diese Einschränkung gelte nur für Dienstagnachmittag. Am Mittwoch seien wieder alle Service-Nummern in Mainz wie gewohnt erreichbar.