Nazi-Vergleiche - Bürgermeister wehren sich

Bürgermeister aus der Verbandsgemeinde Rhein-Selz verurteilen Plakatierungen in Guntersblum, auf denen die Verfolgung von Juden im Dritten Reich mit der Lage von Corona-Ungeimpften verglichen wird. In den vergangenen Wochen hatten Unbekannte in der Gemeinde mehr als 20 solcher Plakate aufgehängt. Aus diesem Grund veröffentlichen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister heute eine Erklärung im Amtsblatt der Verbandsgemeinde. Darin heißt es wörtlich: „Unsere Demokratie mit dem diktatorischen Naziregime zu vergleichen ist erbärmlich und niederträchtig“. Auf den Plakaten in Guntersblum waren historische Bilder aus dem Dritten Reich abgedruckt, gegen deren Darstellung sich die Kommunalpolitiker wehren. Die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona retteten Menschenleben, heißt es in der Erklärung weiter. Die Plakatierung hingegen habe eine bewusste Spaltung der Gesellschaft zufolge. Gegen den oder die Urheber wurde Anzeige erstattet.