Überraschung in Alzey: Bürgermeister Burkhard abgewählt

Nach 16 Jahren im Amt ist der Alzeyer Bürgermeister Christoph Burkhard (parteilos) abgewählt worden. Nun übernimmt der SPD-Politiker Steffen Jung die Amtsgeschäfte.

Jung ist erster Beigeordneter im Landkreis Alzey-Worms. Er arbeitet seit vielen Jahren im Alzeyer Stadtrat und ist für die nächsten acht Jahre gewählt. Er ist in den Wahlkampf gegangen mit der Aussage, dass Alzey in den vergangenen Jahren hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Das will der 38-Jährige, der zudem verschiedene Ehrenämter ausübt, ändern. Im Moment sei er nur erleichtert, erklärte er auf SWR-Anfrage.

"Ich bin einfach nur erleichtert, glücklich und freue mich auf die tolle Aufgabe in meiner Heimatstadt ab 01. September. Die letzten Monate waren sehr intensiv und ein solcher Wahlkampf war nur durch die Mitarbeit vieler, vieler Unterstützerinnen und Unterstützer möglich. Dafür bin ich unendlich dankbar."

Der bisherige Alzeyer Bürgermeister Burkhard bedauert seine Wahlniederlage. Er habe auf eine dritte Amtszeit gehofft, habe aber mit Steffen Jung einen, so wörtlich, "gewichtigen Gegenkandidaten" gehabt. Burkhard war 2006 erstmals zum Bürgermeister gewählt worden.

Wagner bleibt Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Wonnegau

Keinen Bürgermeister-Wechsel gab es hingegen In der Verbandsgemeinde Wonnegau. Dort konnte sich CDU-Amtsinhaber Walter Wagner gegen die Kandidaten von SPD und ÖDP durchsetzen. Wagner kam auf rund 55 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag dort bei rund 42 Prozent. Es ist Wagners zweite Amtszeit als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wonnegau. Die Verbandsgemeinde ist mit zehn Ortsgemeinden eine der größten in der Region.