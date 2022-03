Ehemaliger Bürgermeister Speh gewinnt Wahl

per Mail teilen

Werner Speh ist der neue Bürgermeister von Simmertal (Kreis Bad Kreuznach). Nach Angaben des Ortsvereins der SPD ist Speh mit einer deutlichen Mehrheit von rund 80 Prozent der Stimmen gewählt worden. Der SPD-Mann ist damit erneut zum Bürgermeister von Simmertal gewählt worden. Nach seiner letzten Amtszeit verabschiedete er sich 2019 eigentlich in den Ruhestand und übergab das Amt an seine Parteikollegin Christina Bleisinger. Diese trat Ende August wegen des Streits um die Corona-Demonstrationen in der Gemeinde jedoch von ihrem Amt zurück. Deshalb wurden jetzt Neuwahlen notwendig.