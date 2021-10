Der neue Stadtbürgermeister oder die Stadtbürgermeisterin in Oppenheim soll am 13. März kommenden Jahres gewählt werden. Dafür hat sich der Stadtrat in seiner Sitzung am gestrigen Abend ausgesprochen. Der bisherige Oppenheimer Bürgermeister Walter Jertz (parteilos) hatte Ende September aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt. Für die anstehende Wahl gibt es bislang nur eine Kandidatin. Die Wählergruppe "Wir sind Oppenheim" hat Anfang der Woche Christina Bitz nominiert.