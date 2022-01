per Mail teilen

Silke Rautenberg von der Alternativen Liste tritt die Nachfolge von Walter Jertz an, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Er hatte die Amtsgeschäfte nach Marcus Held (SPD) übernommen. Held war wegen Untreuevorwürfen zurückgetreten.

Nach dem vorläufigen Endergebnis hat sie bei der Stichwahl am Sonntag 59 Prozent der Stimmen erhalten. Ihr Konkurrent Jörg Steinheimer von der SPD ist bei der Stichwah auf 41 Prozent der Stimmen gekommen. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,6 Prozent.

Große Freude über Wahlergebnis

Rautenberg sagte nach der Wahl, dass sie sich über ein tolles Wahlergebnis freue. Sie sieht es als Vertrauensbeweis für ihre bisherige Arbeit als Bürgermeisterin ansieht.

"Dass sich vor der Wahl vier im Stadtrat vertretene Parteien für mich ausgesprochen haben. Das ist ein großer Vertrauensbeweis für meine Arbeit als Bürgermeisterin."

Die 57-Jährige war bisher Erste Beigeordnete der Stadt Oppenheim und hatte seit August bereits kommissarisch die Amtsgeschäfte der Stadt geleitet. Ihr parteiloser Vorgänger Walter Jertz hatte aus gesundheitlichen Gründen im September sein Amt niedergelegt. Rautenberg hatte bereits vor der Wahl angekündigt, dass sie die parteiübergreifende Arbeit von Jertz fortsetzen will.

Nachfolge von Walter Jertz

Drei Jahre lang war Walter Jertz (parteilos) Stadtbürgermeister in Oppenheim. Nach den Querelen um seinen Vorgänger im Amt, Marcus Held, war er angetreten, um die aufgeheizte Stimmung in der Stadt zu befrieden. Im Sommer vergangenen Jahres war Jertz dann aber schwer erkrankt. Er konnte sein Amt nicht weiterführen und trat zurück.

Neue Politik in Oppenheim nach der "Ära Held"

Nach der "Ära Held" hatte sich ein tiefer politischer und gesellschaftlicher Graben durch Oppenheim gezogen. Befürworter und Gegner des ehemaligen Bürgermeisters standen sich gegenüber. Der parteilose Jertz hatte sich angeboten, diese Spaltung zu überwinden und die Menschen in Oppenheim wieder zu vereinen.

Das sei ihm ganz gut gelungen, sagte Jertz in einem Gespräch mit dem SWR. Jetzt komme es darauf an, diese Politik des Miteinanders statt des Gegeneinanders, vor allem auch im Stadtrat über Parteigrenzen hinweg, fortzusetzen.

Rautenberg will weiter vermitteln nach "Ära Held"

Auch die neue Bürgermeisterin von Oppenheim sieht es nach wie vor als ihre zentrale Aufgabe an, das Erbe von Ex-Bürgermeister Marcus Held (SPD) aufzuarbeiten. Aber auch der Klimaschutz und der Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit in Oppenheim liege ihr am Herzen, sagte Rautenberg nach der Wahl.