Bürgermeisterwahl findet im Januar statt

Die Bürgermeisterwahl in Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) wird am 9. Januar stattfinden. Die Kreisverwaltung in Ingelheim hat der Stadt diesen Termin vorgegeben. Damit ist der Vorschlag der Oppenheimer Stadtratsfraktionen vom Tisch, die Bürgermeisterwahl zusammen mit der Verbandsbürgermeisterwahl erst im März stattfinden zu lassen. Nach Angaben der Kreisverwaltung sei ein Termin im März nicht mit der Gemeindeordnung vereinbar, da die Frist für eine Bürgermeisterneuwahl drei Monate beträgt, nach dem die Stelle unbesetzt ist. Der bisherige Bürgermeister Walter Jertz (parteilos) war Ende September aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.