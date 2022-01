Bürgermeister und Kämmerer Blechschmidt tritt Amt an

per Mail teilen

In Bad Kreuznach tritt der neue Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) am Montag sein Amt an. Blechschmidt war im Juni mit großer Mehrheit vom Stadtrat gewählt worden. Sein Amtsantritt hatte sich aber verzögert, weil sein Vorgänger gegen die Wahl geklagt hatte. Nachdem das Verwaltungsgericht die Klage abgewiesen hatte, wurde Blechschmidt im November vereidigt. Der neue Bürgermeister ist auch Kämmerer der Stadt. Er muss sich nun um einen mehrheitsfähigen Haushalt kümmern. Der Stadtrat hatte den Etatentwurf abgelehnt.