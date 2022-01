Betrugsmasche: Stadt plant kein Bürgermagazin

per Mail teilen

Die Stadt Mainz warnt davor, auf Anzeigenangebote für ein angeblich geplantes Bürgermagazin einzugehen. Die Stadt teilt mit, dass aktuell kein solches Magazin in Planung sei. In einer Mitteilung heißt es: "Die Landeshauptstadt Mainz stellt daher unmissverständlich klar, dass diese werblichen Angebote in keiner Weise im Auftrag oder Namen der Stadt Mainz für ein von der Verwaltung geplantes solches Produkt erfolgen." Die Stadtverwaltung Mainz hat nach eigenen Angaben vermehrt Hinweise darauf erhalten, dass Unbekannte versuchen, Anzeigen für ein Bürgermagazin zu akquirieren.