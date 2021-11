Photovoltaik-Strom für Bürgerhäuser

Die Bürgerhäuser in den Mainzer Stadtteilen Finthen und Hechtsheim versorgen sich künftig mit eigenem Strom aus erneuerbaren Energien. Die Mainzer Stadtwerke haben damit begonnen, auf den Dächern der Bürgerhäuser und in den angegliederten Kitas Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Diese können können sowohl die Bürgerhäuser als auch die Kindergärten zu 100 Prozent mit Strom versorgen. Überschüssige Energie soll in das Mainzer Stromnetz eingespeist werden. Die Photovoltaik-Anlagen sollen laut Stadt im Dezember in Betrieb genommen werden.