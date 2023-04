Das Gebäude des Landtags in Mainz ist frisch saniert, doch drumherum sieht es nicht besonders schön aus. Jetzt können die Menschen in Mainz in Foren über die Umgestaltung des Regierungsviertels mitentscheiden.

Konkret geht es beim "Forum Regierungsviertel" um den Bereich zwischen Großer Bleiche, kurfürstlichem Schloss, Landtag und Staatskanzlei. Dieser Bereich soll aufgewertet werden, zum Beispiel mit mehr Grün und Orten, an denen sich die Mainzerinnen und Mainzer gerne aufhalten. Im Sommer will die Stadt zudem einen Teil der Großen Bleiche mehrere Wochen lang für den Verkehr sperren, um sie für Freizeitaktivitäten zu nutzen. "Der Parkplatz am Schloss und der Ernst-Ludwig-Platz sollen ein Außenwohnzimmer werden." Drei Foren bis zum Herbst Auch Ideen für die Grünfläche am Ernst-Ludwig-Platz im Regierungsviertel sind gefragt. SWR Um Ideen für die Umgestaltung des Regierungsviertels zu sammeln, finden bis zum Herbst drei große Foren statt. Das erste war am Donnerstag. Dafür kamen etwa 60 Personen im kurfürstlichen Schloss zusammen. Sie vertraten die Politik, die Verwaltung, gesellschaftliche Gruppierungen, Experten und Anlieger. Beteiligung für alle im Mai Die Bürgerbeteiligung für alle Mainzerinnen und Mainzer findet dann im Mai auf zwei gesonderten Veranstaltungen statt. Dort können eigene Ideen eingebracht werden. Alle Ideen sollen bis Ende des Jahres in ein gemeinsames Entwicklungskonzept für das Mainzer Regierungsviertel fließen. Darüber wird der Stadtrat dann im Dezember abstimmen. Die Große Bleiche im Bereich kurfürstliches Schloss und Landtag soll im Sommer gesperrt werden. SWR Die Termine des Forums Regierungsviertel Forum I: Donnerstag, 13. April, 15 bis 19 Uhr

Bürgerbeteiligung Online: Dienstag, 9. Mai, 18:30 bis 21 Uhr

Bürgerbeteiligung Präsenz: Mittwoch, 10. Mai, 18 bis 21 Uhr

Forum II: Donnerstag, 15. Juni, 15 bis 19 Uhr

Forum III: Mittwoch, 20. September, 15 bis19 Uhr