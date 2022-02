Das Bündnis Klinikrettung hat in Berlin am Dienstagmorgen an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Petition gegen die Schließung von Krankenhäusern übergeben. Mitglied des Bündnisses ist auch eine Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt des Diakonie Krankenhauses in Kirn einsetzt. Die Initiative kämpft schon seit mehreren Jahren für feste Zusagen, dass das Krankenhaus mit mehr als 80 Betten erhalten bleibt.