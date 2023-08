Die Freiwillige Feuerwehr Budenheim musste am Sonntagvormittag zur Tierrettung ausrücken. Zwei junge Rehe waren in ein eingezäuntes Gelände gelangt und fanden nicht mehr heraus.

Das Gelände eines Abwasserpumpwerks liegt etwas außerhalb der Gemeinde an einem Wassergraben. Offenbar waren die Tiere über diesen Graben gesprungen und so in das Gelände gelangt. Weil es an allen anderen Seiten eingezäunt ist, fanden die Tiere nicht mehr heraus. Die Budenheimerin Sandra Fachinger, die auf der benachbarten Weide ihr Pferd betreute, hörte, wie die Rehe panische Laute von sich gaben.

"Das war ein ganz komisches Geräusch, so ein Fiepen", berichtet sie dem SWR. Weil das Geräusch nicht aufhörte, schaute sie nach und sah in dem Gelände die verängstigten Tiere herumlaufen. Sofort verständigte Fachinger die Feuerwehr.

Über einen Graben gelangten diese zwei Rehe auf das umzäunte Gelände eines Abwasserpumpwerks - und fanden nicht mehr heraus. privat/Sandra Fachinger

Rehe rannten sich an den Zäunen die Schnauzen blutig

Die rückte mit neun Mann und zwei Fahrzeugen an. Wie Feuerwehrmann Constantin Klinkig berichtet, hatten die Tiere bereits blutige Schnauzen, weil sie immer wieder in Panik gegen die Zäune rannten. Schnell postierten sich einige Feuerwehrleute, um die Rehe von den Zäunen fernzuhalten.

Die anderen Retter öffneten eine rückwärtige Tür zum Gelände. Um die Rehe zur offenen Tür zu leiten, wollten die Feuerwehrleute ein Spalier bilden. Aber bevor es soweit kam, fanden die Tiere den Ausgang und entkamen in die Freiheit. Der Einsatz war nach knapp einer Stunde beendet.