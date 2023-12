Die Arbeiten an einer Anbindungsbrücke in Budenheim stehen weiter still. Die Brücke sollte ursprünglich Ende dieses Jahres eröffnet werden. Jetzt wird es wohl Frühjahr 2024.

Die geplante Brücke in das Budenheimer Industriegebiet soll über die Bahntrassen verlaufen und den Teil Budenheims erschließen, der zum Rhein gelegen ist. Dort liegen unter anderem die Chemische Fabrik und die Freiwillige Feuerwehr. Die Bauarbeiten an der Brücke werden erst im Frühjahr fortgesetzt. Die aktuelle Brücke ins Industriegebiet muss saniert und dafür voll gesperrt werden. Kein stabiler Untergrund für die Brücke Grund dafür waren unterschiedliche Messergebnisse bei der Verdichtung des Untergrunds, so der Vorstandssprecher der Budenheimer Gemeindewerke, Markus Grieser. Somit konnte die Stabilität der Brücke nicht gewährleistet werden. Dies zeigte ein Gutachten, wodurch die Bauarbeiten seit dem Sommer pausierten. Laut Grieser wisse man zwar nun, wo die Mängel konkret liegen. Allerdings seien diese Ausbesserungsarbeiten bei der aktuellen Witterung nicht möglich. Es ist zu nass und zu kalt für die Arbeiten Um die Arbeiten durchzuführen, braucht es mindestens acht Grad und besser keinen Regen. Solches Wetter habe man eben erst wieder ab dem Frühjahr. Man müsse nun auf die Gutwetterphasen warten, so Grieser. Dann beeile man sich, die Brücke schnellstmöglich zu Ende zu bauen. Die Baustelle der neuen Brücke ins Budenheimer Industriegebiet steht derzeit still. SWR Anbindungsstraße zur Brücke kann auch nicht gebaut werden Die Verzögerungen beim Brückenbau haben auch Auswirkungen auf die Fertigstellung der Anbindungsstraße Steinweg. Die Brücke soll erst nach der Fertigstellung vom Budenheimer Steinweg befahrbar sein. Weil für diesen Straßenbau aber eine siebentägige Vollsperrung des Steinwegs nötig wäre und die dafür geplante Umleitung über die Brücke gehen sollte, steht auch diese Baustelle bis zum Frühjahr still. Wie hoch die Kosten sind, ist noch unklar Laut Markus Grieser könne man noch nicht genau sagen, wie viel Mehrkosten durch diese Verzögerungen entstehen. Grieser hofft, dass auch die Baufirma einen gewissen Anteil tragen muss. Im Sommer sagte man dem SWR, dass das Projekt rund 13 Millionen Euro kosten würde. Einen Großteil dieser Kosten muss die Gemeinde selbst zahlen. Mainz Teilweise marode Bauwerke Brücken rund um Mainz: Das sind die wichtigsten Baustellen Die Schiersteiner Brücke ist keine 60 Jahre alt geworden. Sie war marode und musste abgerissen werden. Diese Brücken sollen davor bewahrt werden.