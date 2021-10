Brückenhaus: Wahrzeichen wird saniert

Eines der Bad Kreuznacher Brückenhäuser soll ab Anfang November aufwendig saniert werden. Sie gelten als Wahrzeichen der Stadt Bad Kreuznach. Der Eigentümer des Brückenhauses investiert nach eigenen Angaben 1,4 Millionen Euro. Das Brückenhaus ist marode und steht seit Jahren leer. Zwischenzeitlich wollte es die Stadt kaufen. Jetzt will der Eigentümer, ein Bauunternehmer, mit der angekündigten Sanierung starten. Es sei ein einzigartiges Anwesen, das man erhalten müsse. Er plant Ferienwohnungen in dem Brückenhaus einzurichten. Das Haus hat unter anderem Schäden an der tragenden Holzkonstruktion. Deshalb müsse das Gebäude zunächst stabilisiert werden, um zu verhindern, dass es wie ein Kartenhaus in sich zusammenfalle, so der Architekt. Einen ausführlichen Bericht über die Plänen für eines der Bad Kreuznacher Wahrzeichen sendet die Landesschau im SWR Fernsehen ab 18 Uhr 45.