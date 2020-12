Das dringend sanierungsbedürftige Brückenhaus in Bad Kreuznach wird nicht an die Stadt verkauft. Der Eigentümer hat nach Angaben der Stadt einen Verkauf zum symbolischen Verkehrswert von einem Euro abgelehnt. Weil er bereits investiert habe, komme ein Verkauf nur für rund 290.000 Euro in Frage, so der Eigentümer in einem Schreiben an die Stadt. Deshalb plane er ab dem kommenden Jahr, das Brückenhaus selbst zu sanieren. Das Haus mit der Schwedenkugel hat Schäden an den tragenden Holzbalken. Die Kosten für eine denkmalgerechte Restaurierung belaufen sich laut Stadt auf mindesten 900.000 Euro. Bisher hatte der Eigentümer deutlich gemacht, dass er diese Summe nicht aufbringen könne. Man werde ihn nach Kräften unterstützen, damit das Wahrzeichen angemessen saniert werden könne, so Oberbürgermeisterin Kaster-Meurer (SPD). Die Stadt bemühe sich auch beim Land und anderen Stellen um höhere Zuschüsse.