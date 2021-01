Radikalisierung zum Dschihad - Ein Mann aus Mainz radikalisiert sich und geht zum IS, um für die Terrormiliz in Syrien zu kämpfen. Dort stirbt er. Er hinterlässt Frau und Kinder. Der Bruder des IS-Kämpfers, aus der Nähe von Mainz, versucht verzweifelt dessen zwei Kinder nach Deutschland zu holen. Er will auf jeden Fall verhindern, dass sich die Kinder auch dem IS anschließen und für die Terrormiliz kämpfen. Doch sein Vorhaben ist unglaublich schwierig.